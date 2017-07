Toussaint uitgeschakeld op 100 meter rugslag

Toussaint op het nippertje naar halve finales 100 meter rug

10:05 Kira Toussaint heeft zich bij de WK zwemmen in Boedapest op de 100 meter rugslag op het nippertje geplaatst voor de halve finales. In de series tikte de 23-jarige Nederlandse aan in een tijd van 1.00,52. Daarmee werd ze gedeeld veertiende, voldoende voor een plek in de halve finales waar de beste zestien zwemsters in actie komen.