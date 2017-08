Trainer: Schippers nog niet aan haar plafond

,,Ze is in topvorm, dat bewijst haar medaille op de 100 meter. En ze staat op scherp, dus ik zou zeggen dat ze moet kunnen winnen'', aldus de Amerikaan, die donderdagavond zijn pupil in de halve finales ziet uitkomen.



Reider, die de Utrechtse sprintster dit jaar voltijds onder zijn hoede nam, was blij met het brons van Schippers op de 100 meter. ,,Natuurlijk, goud zou perfect zijn geweest, maar we kwamen hier voor een medaille. Het is niet eenvoudig te winnen, ook al is Dafne een topatlete. Kenmerk van alle grote atleten is dat ze in staat zijn zich onder druk op te laden en boven zichzelf uit te stijgen.''