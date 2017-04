Twee jaar schorsing voor tennisser Arasjov

Arasjov, de nummer 1729 van de wereld, testte positief op het verboden geneesmiddel meldonium. Dat gebeurde bij het ITF-toernooi in Gandia in Spanje in juli vorig jaar. De schorsing van Arasjov gaat met terugwerkende kracht in per 30 september 2016.



De Russische tennisster Maria Sjarapova testte vorig jaar bij de Australian Open ook positief op meldonium. De voormalige nummer één van de wereld kreeg ook een schorsing van twee jaar opgelegd. Later werd die straf teruggebracht naar vijftien maanden. Eind april maakt Sjarapova in Stuttgart haar rentree in het tenniscircuit.