Van den Hoogenband toernooidirecteur World Cup

‘VDH’ is door sportmarketingbureau TIG Sports benoemd tot toernooidirecteur. Dit bureau heeft de afgelopen jaren naam gemaakt met onder anderen de organisatie van het WK beachvolleybal (2015), WK atletiek (2016) en WK shorttrack (2017). Van den Hoogenband is blij dat TIG Sports zijn schouders er onder zet. ,,Ik wil meer beleving in het zwembad en TIG is een partij die ook echt doorpakt.”



De voormalig topzwemmer wil tijdens de World Cup bedrijven en wetenschappers met topzwemmen verbinden. ,,We wonen hier in de slimste regio ter wereld en er zijn zoveel innovatieve partijen. Op dit moment zijn we volop bezig om leuke, creatieve ideeën te bedenken”, zegt Van den Hoogenband.



De World Cup zwemmen vond eerder in 2013 plaats in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion. Eindhoven is dit jaar de derde zwemstad van het prestigieuze wereldbekercircuit waarbij wordt gezwommen in een 25 meterbad. Kort na de WK langebaan (50 meterbad) in Boedapest is Moskou begin augustus de eerste halte van de World Cup gevolgd door Berlijn (6 en 7 augustus).