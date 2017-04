Van der Meer gaat Van Galen assisteren

De 43-jarige oud-international ondertekende een contract tot en met oktober 2020. Naast het Nederlands team gaat Van der Meer ook de trainers van Jong Oranje ondersteunen.



Van der Meer deed zelf als speler mee aan drie Olympische Spelen, in 1992, 1996 en 2000. Als clubspeler was hij lange tijd in Italië actief. Nadat Van der Meer in 2012 zijn loopbaan beëindigde, ging hij als coach verder. De laatste twee seizoenen had hij als hoofdtrainer zowel de senioren als de jeugd van Piacenza onder zijn hoede.



,,Harry heeft een enorme staat van dienst als speler van het Nederlands team en meerdere Italiaanse clubs. Het is fantastisch dat we hem weer terug naar Nederland kunnen halen'', aldus bondscoach Van Galen.