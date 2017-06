Van Duijn en Van Etten zevende op EK schoonspringen

Honkballers Neptunus winnen Champions Cup

11 juni De honkballers van Curaçao Neptunus hebben zondag in het Duitse Regensburg de European Champions Cup gewonnen. In de finale versloeg de Rotterdamse club zondag de Italiaanse tegenstander CNF Unipolsai uit Bologna met 7-3. Amsterdam Pirates won in 2016 het Europese clubtoernooi.