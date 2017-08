Van Garderen na slechts drie maanden beachvolleybal: 'Dit is een sprookje'

Na het behalen van de kwartfinale op het WK beachvolleybal wilde Maarten van Garderen er nog niets van weten. Een sprookje in het zand vond hij nog te ver gaan. Maar na de winst op het Spaanse duo Herrera/Gavira gaf hij er aan toe. ,,Het is een sprookje en er komt nog geen eind aan. We gaan er alles aan doen om er een goud sprookje van te maken.”

Van Garderen speelt pas drie maanden samen met Christiaan Varenhorst, die in hem de ideale vervanger zag van Reinder Nummerdor. In de eerste twee maanden als beachvolleyballer had hij het zwaar, want het is een hele andere manier van spelen. Dat was omschakelen, maar in Wenen lijkt het alsof hij nooit anders heeft gedaan. ,,Het is ongelooflijk, ik ben zo blij dat al het harde werken er nu uitkomt. Een droom, een sprookje. Mijn eerste WK en dan dit. Het moest gewoon zo zijn, dat bewees wel de laatste bal waarmee we wonnen.”

Daarmee doelt Van Garderen op zijn laatste actie. Hij verdedigde de bal op geniale wijze en maakte het daarna zelf af. Uit een lastige hoek kreeg hij de bal met een aanval nog net via de netrand naar de andere kant. ,,Het moest zo zijn. We vochten zo hard terug. De eerste set glipte uit onze handen, maar we komen terug en slepen een derde set uit het vuur. Hoe we die nog pakken, ik weet het niet eens precies meer. Wat een strijd.”

Kalm

In de derde set nam Spanje een voorsprong van 10-12, maar de Nederlanders bleven ook bij een achterstand rustig. Ook twee videochallenges van Spanje haalden ze niet meer uit hun focus. Het eerste matchpoint werkte Spanje nog weg, maar daarna werd het 16-14 en gaat het sprookje verder. ,,We zijn uit zulke moeilijke situaties teruggekomen, dat is onze kracht. We geloven in ons eigen spel. De Spanjaarden hadden ons duidelijk goed geanalyseerd en ze leken daardoor ons af te troeven. Maar dat lieten we niet gebeuren. We bleven kalm en wisten dat onze kans kwam. Ik miste nog een paar kansen, maar maakte het uiteindelijk af. Dat voelt zo lekker.”

Morgen staan Varenhorst en Van Garderen in de halve finale tegenover de Brazilianen Evandro en André. In de poulesfase verloren ze daar nog nipt van met 1-2.