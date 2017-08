Van Gelder valt definitief af voor WK turnen

De Wit kan maximaal brons pakken na verlies in kwartfinale

14:04 Frank de Wit kan bij de wereldkampioenschappen judo in Boedapest nog maximaal brons winnen. De Nederlandse judoka moest in de kwartfinale van de klasse tot 81 kilogram zijn meerdere erkennen in Saeid Mollaei uit Iran. De Wit, zichtbaar vermoeid na zijn drie eerdere optredens op donderdag, verloor met ippon.