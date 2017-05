Van Gerwen als koploper naar play-offs Premier League

Door Pim Bijl



Michael van Gerwen speelde niet tegen één Schot. Maar tegen een stampvolle zaal vol Schotten. Ja, dat Gary Anderson een thuiswedstrijd speelde in Aberdeen was wel duidelijk. Eerst was er een groots onthaal voor de tweevoudig wereldkampioen uit hun eigen land. Daarna klonk er voortdurend het breedgedragen gezang en stond de zaal als één man achter Anderson. In die atmosfeer moest Van Gerwen zijn eerste plaats én de premie van 25.000 pond binnenhalen.



Want de druk stond er in zekere zin op, omdat Peter Wright een partij eerder Raymond van Barneveld had verslagen. Daardoor had Van Gerwen een zege nodig om zijn leidende positie veilig te stellen. Van de play-offs, volgende week in Londen, was de man uit Vlijmen uiteraard al lang en breed verzekerd. Van Gerwen liet zich niet afleiden door de sfeer in Aberdeen, gooide vrij stoïcijns zijn pijlen en balde - zoals we dat van hem kennen - met zijn vuisten na fijne scores.



Dat zagen we bijvoorbeeld na de belangrijke 5-3. Dat leek een cruciale leg in de fraaie op en neer golvende wedstrijd. Anderson deed nog wat terug, maar Van Gerwen bleek te sterk. De 7-4 was een mooie revanche op vorige week, toen hij nog met ruime cijfers verloor van Phil Taylor. Hij liet zien dat hij volgende week in de O2 Arena de topfavoriet is voor de prestigieuze eindzege.



,,Het was echt zwaar dit jaar, maar ik heb het weer gehaald. Ik had maar één doel: de twee punten en dat is gelukt'', aldus Van Gerwen, die volgende week Anderson opnieuw treft in de halve finale.



Uitslagen Premier League

Van Gerwen - Anderson 7-4

Wright - Van Barneveld 7-1

Taylor - Lewis 7-5

Chisnall - Wade 6-6