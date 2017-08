Van Gestel en Meppelink naar laatste 32 op WK

Coe looft Bolt: 'Alleen Muhammad Ali heeft meer betekend voor zijn sport'

Atletiekbaas Sebastian Coe heeft aan de vooravond van de WK in Londen de loftrompet gestoken over Usain Bolt. De Jamaicaanse superster begint aan zijn laatste grote toernooi, waarop hij nog één keer wil vlammen op de 100 meter. ,,Usain is de beste sprinter aller tijden'', zei Coe. ''Hij is een genie. Buiten Muhammad Ali kan ik niemand anders bedenken die zoveel invloed heeft gehad op zijn sport.''