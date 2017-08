Van Niekerk domineert 400 meter

Zoals verwacht heeft Wayde van Niekerk de 400 meter gewonnen. De Zuid-Afrikaan was duidelijk sterker dan zijn tegenstanders en liep niet meer vol door in de laatste meters.

Van Niekerk eindigde in een tijd van 43. 98. Steve Gardiner uit de Bahama's liep naar zilver in 44.41. Het brons was voor de Qatarees Abdalelah Haroen (44.48).

Van Niekerk is ook de regerend olympisch kampioen. Hij verbeterde in Rio in de finale het wereldrecord en zette het op 43,03. De 25-jarige atleet doet op deze WK ook een poging de wereldtitel te veroveren op de 200 meter.

In de finale ontbrak de Botswaan Isaac Makwala. De grote concurrent van Van Niekerk mocht niet starten van de internationale atletiekfederatie IAAF. Hij was maandag ziek geworden en bleek een besmettelijk virus bij zich te dragen. De atleet was het er niet mee eens en deed verwoede pogingen alsnog aan de start te komen, maar de IAAF was onverbiddelijk en ontzegde hem de toegang tot het stadion.

De Fransman Pierre-Ambroise Bosse won de 800 meter. Hij beschikte over de beste eindsprint en kwam in 1,44,67 over de streep. De Pool Adam Kszczot pakte zilver in 1.44,95 en de Keniaan Kipyegon Bett behaalde brons (1.45,21).

Thijmen Kupers had graag die finale gelopen, maar de meervoudig Nederlands kampioen raakte zondag geblesseerd aan zijn kuit bij het inlopen voor de halve finales van de 800 meter en moest zich terugtrekken.