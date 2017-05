Van Rijsselberghe maakt goede rentree voor kust van Marseille

Van Rijsselberghe finishte in een straffe wind als zesde, derde en tweede in de races. Dat was beter dan gedacht, want hij had geen verwachtingen voor de titelstrijd. ,, Het is acht maanden na de Olympische Spelen. Dorian heeft vorige week woensdag voor het eerst weer op zijn surfplank gestaan. Hij is ongetraind'', meldde coach Aaron McIntosh voorafgaande aan het EK.