Van Rouwendaal pakt zilver op 25 kilometer bij WK in Boedapest

Sharon van Rouwendaal heeft in Boedapest zilver veroverd op de 25 kilometer in het open water. De 23-jarige zwemster tikte na een slopende race op het Balatonmeer als tweede aan, net achter de Braziliaanse Ana Marcela Cunha.

Ze streden in een enerverende eindsprint om het goud. Het brons ging naar de Italiaanse Arianna Bridi, die in de slotfase als eerste afhaakte in het kopgroepje van drie dat op weg ging naar de finish.

,,Cunha heeft meer ervaring en ook meer snelheid'', liet Van Rouwendaal bij de NOS weten. ,,Ik had bovendien veel werk verricht eerder in de race. Daardoor kon ik het niet meer afmaken in de eindsprint.''

Van Rouwendaal is olympisch kampioene op de 10 kilometer in het open water. Afgelopen zondag moest ze bij de WK op deze afstand genoegen nemen met de zestiende plek. Drie dagen later eindigde ze na een fotofinish net naast het podium (vierde) op de 5 kilometer.

Wedstrijdmentaliteit

Van Rouwendaal toonde in Boedapest een uitstekende wedstrijdmentaliteit. Na haar deceptie op de 10 km (,,ik finishte niet, ik spoelde aan'') vocht ze woensdag op de halve afstand goed terug. Een gewenste WK-medaille was haar echter net niet gegund. Daardoor kwam ze vrijdag extra gemotiveerd aan de start voor de marathonrace over 25 kilometer. In haar debuutwedstrijd op deze afstand knokte ze tot het einde, maar voor goud kwam ze net tekort.

,,Toch voelt dit zilver wel aan als goud. Ik ben deze week in elke race beter geworden. Ook in mentaal opzicht ben ik sterker geworden. Ik heb bewezen dat ik er nog ben en dat je mij nooit mag onderschatten, zeker niet als het even tegenzit.''

Van Rouwendaal arriveerde met de nodige twijfels in Hongarije. Haar voorbereiding op de WK verliep allerminst vlekkeloos. Ze liep een brandwond aan haar been op toen ze daar per ongeluk hete thee overheen gooide. Ook werd vorige maand bij haar de ziekte van Pfeiffer geconstateerd. Met behulp van medicijnen kwam ze er net op tijd weer bovenop.

Schouten eindigt als negende

Bij de mannen kwam Marcel Schouten vandaag namens Nederland op de 25 kilometer in actie. Hij eindigde als negende op ruim twee minuten van de Franse winnaar Axel Reymond. Het podium werd gecompleteerd door de Italiaan Matteo Furlan (tweede) en de Rus Evgenii Drattcev (derde).

Ferry Weertman, die niet deelnam aan de 25 kilometer, won dinsdag de wedstrijd over 10 kilometer, waardoor hij alle grote prijzen op die afstand op zijn erelijst heeft staan.