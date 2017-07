Van Rouwendaal vierde op vijf kilometer open water zwemmen

De in Frankrijk trainende Van Rouwendaal aasde vandaag in het Balatonmeer op revanche na haar teleurstellende zestiende plek op de 10 kilometer afgelopen weekend. Ze zwom een sterke 5 kilometer race en dat was op zich al een prestatie van formaat. Van Rouwendaal liet vorige week immers weten dat ze drie maanden lang de ziekte van Pfeiffer onder haar leden had gehad. Een ultieme beloning in de vorm van een medaille zat er net niet in.