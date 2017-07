Van Wely voor de achtste keer Nederlands kampioen schaken

Luiten buiten top 30 na zwakke slotronde

20:19 Golfer Joost Luiten is in het Frans Open in Parijs ver van een topklassering gebleven. De Nederlandse prof eindigde vandaag na een zwakke slotronde van 75 slagen op de gedeelde 32e plaats met een totaal van 285 slagen, één boven par.