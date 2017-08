Varenhorst en Van Garderen grijpen naast brons op WK in Wenen

Eerder vandaag verloor het Nederlandse beachvolleybalduo al van Evandro en Andre Loyala (21-15 en 21-13) in de halve finales. De Brazilianen nemen het om 15.00 uur op tegen het thuisspelende, Oostenrijkse duo Clemens Doppler en Alexander Horst.



,,We hebben voor mijn gevoel geen moment in de wedstrijd gezeten", zei een zichtbaar teleurgestelde Varenhorst voor de camera's van de NOS. ,,We waren volgens mij fel genoeg, soms iets té, maar het was niet gecontroleerd genoeg. Dat maakte het heel lastig. Ik ben heel trots op hoe we het toernooi hebben gespeeld, maar hier baal ik zo van."



Ook zijn maatje Van Garderen baalde, maar erkende ook de kracht van de ervaren Russische opponenten. ,,We waren zoekende. Het is een ongelooflijk mooi, maar lang toernooi geweest. Daar wil je niet teveel aan denken als je twee finales speelt (de halve finale en de troostfinale, red.) tegen twee teams die 'kneiterconstant' spelen. We zochten naar kansen, maar hebben die door hun constante spel niet gekregen.



De vierde plek van de Nederlanders is een verrassing, omdat het duo via een wildcard werd toegelaten tot het WK. Varenhorst (2,11 meter) en Van Garderen (2,00 meter) zijn pas drie maanden een duo op het zand en daarom maakte hun halve finaleplek in Wenen grote indruk. De grootste stunt van het toernooi was hun zege op de als eerste geplaatste Brazilianen Álvaro Filho en Saymon Barbosa.