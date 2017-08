Varenhorst niet verrast met halve finale: 'Het is zeker geen wonder'

Bolt baalt van startblokken: 'De slechtste ooit'

4 augustus Usain Bolt plaatste zich vanavond als snelste in zijn serie voor de halve finales op de WK atletiek in Londen. Maar over zijn race was de Jamaicaanse titelverdediger, die in Londen afscheid neemt van de topsport, allerminst tevreden. Als oorzaak daarvoor wees de sprintkoning naar de startblokken in het Olympisch Stadion.