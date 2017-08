Verspringer Henderson strandt in kwalificatie

Bolt probleemloos door naar halve finales 100 meter WK atletiek

22:21 Usain Bolt had in zijn serie op de 100 meter op de WK atletiek geen kind aan de concurrentie. Probleemloos en ontspannen snelde hij naar een tijd van 10,07. Goed voor de winst in de serie en een plaats in de halve finales op het koningsnummer.