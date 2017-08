Vetter las Facebook en wilde brons

Het besef kwam vandaag bij vlagen. Anouk Vetter behaalde gisteren brons op de zevenkamp bij de WK atletiek in Londen, een medaille waar ze tijdens de wedstrijd geen moment aan had gedacht.

Totdat ze aan de start stond van het laatste onderdeel, de 800 meter. ,,Ik had in de pauze berichten gelezen op Facebook en begreep hoe het leefde in Nederland. Dat greep me aan. Ik wilde het waarmaken voor de mensen, die rekenden erop dat ik die medaille zou pakken'', vertelde ze.

Het bezorgde haar bijna een paniekaanval. ,,Ik stond er dankzij mijn 58,41 meter bij het speerwerpen zo goed voor, ik kon het brons alleen maar verliezen. Ook die gedachte was doodeng. Ik keek tijdens het lopen alleen maar naar de voeten voor me en ik geloofde het pas toen mijn naam als nummer drie op het scorebord verscheen.''



Haar trainer is ook haar vader. Ronald Vetter heeft al heel wat medailles veroverd met zijn pupillen. ,,Ze zijn me allemaal even dierbaar, maar dit keer voelde ik meer spanning dan anders. Ik had bijna medelijden met mijn dochter, omdat ik wist hoe erg ze het zou vinden als ze het niet zou waarmaken.''

Quote Ze heeft een betere techniek dan de anderen. Ronald Vetter

Verder, sneller en hoger, nog meer punten. Vooral beter worden op de 200 meter, het hoogspringen en die vermaledijde 800 meter. Dan liggen er meer prijzen in het verschiet. Eerstvolgende doel is het prolongeren van haar Europese titel, volgend jaar in Berlijn.

Volledig scherm Anouk Vetter. © AFP Met speerwerpen heeft de 24-jarige Arnhemse de perfectie al bijna benaderd. Haar worp van 58,41 was de verste ooit op de zevenkamp bij een WK. ,,Ze heeft een betere techniek dan de anderen en je zou het niet zeggen van dat ranke, slanke meisje, maar ze heeft een partij kracht in haar lijf'', aldus haar trotse pa.