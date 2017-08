Vetter rukt op in meerkamp Broersen in haar spoor

Brons na 10 jaar Rutger Smith haalt uit: IAAF, IOC en WADA zijn laks

21:00 Rutger Smith ontving in een volgepakt Olympic Stadium een bronzen medaille. Tien jaar te laat. Want de medaille kreeg hij voor zijn derde plaats in het kogelstoten op het WK in Osaka 2007, nadat hij in 2013 al opschoof door het wegvallen van een dopingzondaar. ,,Ik dacht: moet ik hier naar toe? Maar aan de andere kant: dit is een mooi platform om een statement te maken.”