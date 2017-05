VIDEO: Rico Verhoeven: 'Den Bosch zet het kickboksen verder op de kaart'

Het is de derde keer dat 's werelds grootste kickboksbond Glory neerstrijkt in Nederland. Na twee edities in de RAI in Amsterdam kwam de organisatie nu uit bij de Brabanthallen. ,,Je moet er wat voor over hebben, maar ik ben trots dat wij als Den Bosch zo'n evenement binnen hebben gehaald", zei burgemeester Ton Rombouts tijdens de persconferentie. Rombouts is bekend met de angst en vooroordelen voor en over het kickboksen. ,,Die angst is er om weggenomen te worden. We hebben het lef gehad om dit naar de stad te halen. Het wordt een fantastisch feest."