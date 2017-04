Viñales zegeviert ook in tweede race in Argentinië

Kasatkina eenvoudig naar WTA-titel in Charleston

20:40 Daria Kasatkina heeft zondag vrij eenvoudig het WTA-tennistoernooi van Charleston op haar naam geschreven. De Russische nummer 42 van de wereld had slechts iets meer dan een uur nodig om in de Amerikaanse staat South Carolina de Letse Jelena Ostapenko opzij te zetten. Ze versloeg de mondiale nummer 66 in twee sets: 6-3 6-1.