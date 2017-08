Visser naar finale 100 meter horden, Bakker uitgeschakeld

Onvoorspelbaar

,,Het is een beetje gek. Als ik door ben ben ik supertevreden over deze race, als ik eruit lig, baal ik. Het gaat hier alleen om de klassering'', zei ze bij de NOS, nog voordat duidelijk was dat ze zaterdag mag terugkomen voor de strijd om de medailles.

Haar race was niet ideaal geweest, vertelde ze. ,,Volgens mij was de rest al weg toen ik reageerde op het startschot.'' Maar het bleek voldoende. ,,En als je eenmaal in de finale staat kan er van alles gebeuren. Hordelopen is heel onvoorspelbaar. Eén slechte horde en je valt helemaal terug.''

Toen ze besefte dat de finale gehaald was waren er traantjes, vertelde Visser later. ,,Ik ben zo blij dat het is gelukt. Ik was flink emotioneel. Mijn meerkamp vond ik toch een beetje net-niet. Ik had zin om hier toch nog iets te laten zien en ben blij dat mijn lichaam het aankan. Er was ook een beetje spanning af, want de meerkamp was het hoofddoel.''