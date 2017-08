Visser wil in Londen uitblinken op de zevenkamp

Nadine Visser is uitgegroeid tot een van de beste hordeloopsters in Europa. Ze veroverde onlangs goud op de EK onder 23 en met haar persoonlijke toptijd van 12,78 is ze nog maar een honderdste verwijderd van het Nederlands record, dat sinds mensenheugenis (25 juni 1989) op naam staat van Marjan Olyslager. En toch ligt haar liefde bij de zevenkamp. ,,Het is nog te vroeg om te zeggen: ik laat die meerkamp voor wat het is."

Visser (22) werkte deze zomer al twee zevenkampen af. In Götzis kwam ze tot een puntentotaal van 6355 en plaatste ze zich voor de WK in Londen, enkele weken later eindigde ze als tweede in de zevenkamp van Ratingen met 6183 punten. ,,Als ik goed uitgerust ben en fit, kan ik in Londen wat moois doen," zegt ze in aanloop naar de titelstrijd in het Olympisch Stadion, die zaterdag voor haar begint. ,,En als ik fit uit de zevenkamp kom, dan kan ik ook nog de 100 meter horden er bij doen."

Visser ziet ook wel dat ze op de horden sprongen vooruit heeft gemaakt, maar ze is gewoon nog niet klaar met de meerkamp. ,,Vorig jaar was flut door blessures, maar dit jaar ben ik langzamerhand weer naar boven aan het klimmen. Het voelt goed. Ik heb er zo veel werk ingestoken en het kan nog zoveel beter, ik zou er echt geen vrede mee hebben als ik nu al de voorkeur zou geven aan de horden."

Volledig scherm Nadine Visser tijdens het EK atletiek onder 23 jaar in Bydgoszcz, Polen. © BELGA

Topprestatie

De piek in Londen ligt dus bij de zevenkamp en de drang om daar een topprestatie te leveren is groot. ,,Kogelstoten wordt constanter, al heb ik er in de meerkamp nog wat moeite mee. Van het speerwerpen had ik al wel meer verwacht, omdat ik op de trainingen laat zien dat het veel verder kan. Het hoogspringen gaat tot nu toe moeizaam en bij het verspringen moet ik echt terug naar mijn oude niveau. De springnummers leveren veel punten op en als die bij mij goed gaan, kan ik rekenen op een mooie eindscore."

Waar ze dan eindigt in het klassement? ,,Dat zie ik wel. Ik ga uiteraard voor een zo hoog mogelijk eindklassering, maar het is wel een meerkamp. Fysiek en mentaal is het zwaar, meestal gaan niet alle onderdelen goed. Maar dat is ook weer het mooie van de meerkamp, dat je je na een minder onderdeel keihard terug vecht op het volgende onderdeel. Daar kijk ik wel naar uit."

Volledig scherm Nadine Visser op het EK atletiek onder 23 jaar in Bydgoszcz, Polen. © BELGA