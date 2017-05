Volleyballers ook te sterk voor Griekenland

De spelers van bondscoach Guido Vermeulen waren in de eerste set veel sterker dan de Grieken en liepen al snel uit naar een comfortabele voorsprong. De Griekse volleyballers leken echter op weg de stand weer gelijk te trekken in de tweede set. Oranje kam echter langszij op 24-24 en er volgde een spannende slotfase waarin de Grieken acht setpunten niet wisten te benutten. Bij 31-30 sloeg Robin Overbeeke voor Oranje wel toe.

Na die setwinst was het in de derde set snel gedaan en maakte Kay van Dijk op 24-16 het winnende punt. De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen gaat ruim aan de leiding in Groep B van de WK-kwalificatie.