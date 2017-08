Volleyballers opnieuw hard onderuit tegen Italië

Ludwig en Walkenhorst verrassend uitgeschakeld op EK beachvolleybal

12:36 Laura Ludwig en Kira Walkenhorst zijn bij het Europees kampioenschap beachvolleybal verrassend uitgeschakeld. De Duitse titelverdedigsters gingen in de kwartfinales in Jurmala in Letland in drie sets onderuit tegen hun landgenotes Nadja Glenzke en Julia Grössner: 21-17, 14-21, 17-19.