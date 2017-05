Volleyballers voor eerst sinds 2002 op het WK

Inhaalrace Herlings maakt indruk

18:34 ERNÉE - De opmars van Jeffrey Herlings in het wereldkampioenschap motorcross kwam zondag tot stilstand. De 22-jarige crosser uit Oploo bleek met een 7de plaats in de dagstand in de Franse Grand Prix steken op positie 6 in de WK-stand van de MXGP-klasse.