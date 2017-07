Volleybalsters foutloos in Apeldoorn

Finaleplaats op wereldbeker voor mannen van de Holland Acht

19:21 De Holland Acht heeft zich bij de wereldbekerfinale roeien in Luzern direct geplaatst voor de eindstrijd om de medailles. Het vlaggenschip van Oranje eindigde in de tweede manche achter Australië (5.31,15) op de tweede plek in een tijd van 5.31,39. Roemenië eindigde heel kort achter de Nederland boot als derde (5.31,78).