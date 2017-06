Volleybalsters hard op weg naar WK 2018

Nederland won ook de eerste twee duels op het kwalificatietoernooi al in drie sets. Denemarken werd maandag in het eerste duel met duidelijke cijfers verslagen (25-12, 25-13, 25-9) en gisteren werd ook overtuigend gewonnen van Noorwegen: 25-11, 25-14, 25-13.



De volleybalsters spelen morgenavond tegen Oekraïne. De laatste wedstrijd, zaterdag tegen gastland Azerbeidzjan, is waarschijnlijk beslissend. De winnaar van de groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Japan, de nummer twee krijgt eind augustus een herkansing.