Volleybalsters in drie sets te sterk voor België

Voor Oranje was het de derde overwinning in de vierde groepswedstrijd. Vorig weekeinde won de ploeg van bondscoach Jamie Morrison in Apeldoorn van de Dominicaanse Republiek en Thailand. Op de slotdag verloor Nederland van Japan.

Morrison bracht voor de drie wedstrijden in Kaliningrad een wijziging aan in zijn selectie. Britt Bongaerts nam de plaats in van Femke Stoltenborg.

Oranje speelt zaterdag in Rusland opnieuw tegen de Dominicaanse Republiek. Op zondag wacht het gastland. Een plaats in de top vijf na drie pouleweekenden levert een ticket op voor de Final Six begin augustus in China. Oranje sluit volgende weekeinde de groepsfase af in Brazilië.