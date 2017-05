Volleybalsters ook maatje te groot voor Noorwegen

Nederland speelt morgen tegen Israël. De laatste wedstrijd, zaterdag tegen gastland Azerbeidzjan, is waarschijnlijk beslissend. De winnaar van de groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Japan, de nummer twee krijgt eind augustus een herkansing.

Oranje begon met Laura Dijkema, Maret Balkestein-Grothues, Anne Buijs, Celeste Plak, Yvon Beliën, Nicole Koolhaas en libero Debby Pilon-Stam in de basisopstelling. Het verloop liet toe dat Morrison later ook Kirsten Knip, Femke Stoltenborg, Myrthe Schoot, Marrit Jasper en Tessa Polder in het veld kon brengen. Ook Lonneke Slöetjes kwam even in actie, gisteren bleef zij nog de hele wedstrijd aan de kant. Ditmaal bleef Robin de Kruijf zonder speelminuten.