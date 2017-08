Volleybalsters ook te sterk voor Tsjechië

Kerkhove dicht bij hoofdtoernooi US Open

21:37 Lesley Kerkhove is nog één zege verwijderd van een plek in het hoofdtoernooi van de US Open. De Nederlandse tennisster klopte de Italiaanse Martina Trevisan in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi: 6-0 6-4. Ze staat nu voor een beslissend duel met de Bulgaarse Viktorija Tomova.