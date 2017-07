De Nederlandse estafettevrouwen hebben zich vanochtend voor het eerst sinds 2007 weten te plaatsen voor de WK-finale op de 4x200 meter vrije slag. In de Duna Arena van Boedapest eindigden Robin Neumann, Femke Heemskerk, Esmee Vermeulen en Marjolein Delno als vijfde in de ochtendserie in een eindtijd van 7.55,16 minuten.

Door Natasja Weber

Opvallend was dat er bij de vrouwen maar één heat was. De beste acht van de in totaal tien ploegen plaatsten zich voor de finale, vanavond om 19.15 uur.

Tien jaar geleden reikten de oranje-estafettevrouwen op de 200 meter voor het laatst tot de eindstrijd op een mondiaal langebaantoernooi. De namen van toen in Melbourne? Jawel een piepjonge Femke Heemskerk eindigde destijds samen met Inge Dekker, Manon van Rooijen en Linda Bank op de achtste plaats. De Nederlandse vrouwenploeg deed op de WK in 2009 voor het laatst mee op de 4x200 vrij maar toen werd de finale niet gehaald.

De beste WK-prestatie van Nederland op dit estafettenummer is een zilveren medaille in 1991. Marianne Muis, Manon Masseurs, Mildred Muis en Karin Brienesse waren hiervoor verantwoordelijk. Vijf jaar eerder behaalden Annemarie Verstappen, Jolande van der Meer, Mildred Muis en Conny van Bentum brons op de WK langebaan.

Realistisch

Over de kansen van vanavond in de finale was Heemskerk realistisch. ,,We moeten niet aan het podium denken ofzo. We bouwen aan een nieuwe ploeg en het is heel mooi dat we in de finale staan”, aldus de 29-jarige nestor van het team.

Het was opvallend dat bondscoach Marcel Wouda de twee snelste zwemsters als eerste had opgesteld. De 19-jarige Robin Neumann mocht het estafettebal openen. Met haar tijd van 1.59,00 seconden lag Nederland na 200 meter op de zesde plek. Heemskerk leidde haar ploeg met een tijd van 1.56,51 naar de tweede plaats. Esmee Vermeulen (21) zwom 1.59,09 waarna WK-debutante Marjolein Delno vanaf de derde plek het water indook. De 23-jarige Delno ging helemaal kapot in de laatste meters en sleepte (met een persoonlijke tijd van 2.00,56) de vijfde plek uit het vuur. ,,Ja, die laatste meters waren echt heel zwaar”, blikte Delno terug. ,,Misschien was ik iets te snel vertrokken. Ik moest op het einde echt blijven pushen.”

Zonder Steenbergen