Voor schoolslagspecialist Kamminga is WK genieten

De 21-jarige Arno Kamminga is hard op weg Nederlands beste schoolslagzwemmer ooit te worden. Vandaag zette hij tijdens de WK zwemmen in Boedapest zijn tweede nationaal record op zijn erelijst.

Door Natasja Weber

Nadat hij eind vorig jaar al recordhouder op de 200 meter schoolslag was geworden, voegde hij daar dinsdagochtend de 50 meter aan toe. Met zijn tijd van 27,39 was hij een fractie sneller dan de oude toptijd van Lennart Stekelenburg uit 2010; 27,44.

Voor Kamminga was zijn sterke optreden net niet goed genoeg voor een plek in de halve finales op de kortste schoolslagafstand. Doordat drie zwemmers exact dezelfde tijd zwommen in de series moest er een swim off aan te pas komen. Kamminga delfde hierbij het onderspit. Hij was met 27,43 iets langzamer dan zijn concurrenten.

Quote Heel fijn dat ik nu niet meer om half 7 in het water hoef te liggen,maar pas om 8.00 uur. Dat scheelt aardig wat slaap. Arno Kamminga

Of het lastig was om twee keer op een ochtend volle bak te gaan, luidde de vraag na de swim off. ,,Nou ja, een beetje lastig maar vooral heel gaaf”, zei Kamminga nog nahijgend van zijn race. ,,Ik vond het geweldig om nog een keer te mogen racen op de WK. Het was echt megagenieten.”

Doorbraak

Het is bizar om te zien hoe Kamminga het afgelopen jaar als een komeet omhoog is geschoten. De zwemmer van het Nationaal Trainingscentrum Amsterdam beleefde in december 2016 zijn doorbraak. Op de Swim Cup in Amsterdam zwom hij opeens een nationaal record op de 200 meter schoolslag.

De pupil van coach Mark Faber had nooit harder gezwommen dan 2 minuten en 15 seconden op deze afstand, maar zette destijds in het Sloterparkbad een tijd van 2 minuten en 10 seconden op de klok. Hij veroverde hiermee niet alleen het Nederlands record, maar ook het felbegeerde WK-ticket voor Boedapest.

Sindsdien zet de Kamminga eveneens op de 100 en 50 meter schoolslag grote stappen. Op de eerste WK-dag zondag was hij op de 100 school ook al dicht bij het nationaal record (NR) van Stekelenburg. Hij zwom in de Duna Arena van Boedapest 59,76 tegenover het NR van 59,50 uit 2009. Het is een kwestie van tijd voordat Kamminga ook die toptijd verbetert.

Credits

De bescheiden zwemmer uit Katwijk aan Zee geeft veel credits voor zijn enorme progressie aan zijn trainer Mark Faber. ,,De samenwerking met Mark loopt geweldig. Fysiek maar vooral ook mentaal heeft hij mij veel sterker gemaakt." Bovendien is Kamminga ook veel bewuster bezig met zijn voeding en zijn rustmomenten.



,,Door mijn overstap van het Regionaal Trainingscentrum naar het Nationaal Trainingscentrum vorig jaar zijn mijn trainingstijden veranderd. Heel fijn dat ik nu niet meer om half 7 in het water hoef te liggen,maar pas om 8.00 uur. Dat scheelt aardig wat slaap. Tijdens zware trainingsblokken heb ik soms wel twaalf uur slaap per dag nodig”, aldus de topzwemmer die na een ochtendtraining gemakkelijk een half brood verorbert.

De kwalificatiewedstrijden voor Kamminga’s beste afstand, de 200 meter schoolslag, staan donderdagochtend gepland. Hij kan niet wachten voordat het zover is.