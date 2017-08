Vroege pitstop helpt Márquez aan zege in Tsjechië

Nieuwe tegenslag voor Van de Moosdijk

16:19 Motorcrosstalent Roan van de Moosdijk zit opnieuw voor enige tijd in de lappenmand. De Yamaha-rijder uit Eindhoven brak zondagmiddag in Lommel tijdens de eerste manche van de Belgische GP in de MX2-klasse drie beentjes in zijn voet.