Wat kan de Oranje-equipe op de WK atletiek in Londen?

De WK atletiek leveren altijd verrassende winnaars op. Wellicht komt de verrassing deze editie van de Nederlandse estafettevrouwen op de 4x100 meter. In een nationaal record van 42,04 werden Jamile Samuel, Dafne Schippers, Tessa van Schagen en Naomi Sedney vorige zomer Europees kampioen in eigen land. Tijd om de krachten te meten met de sterkste ploegen van de wereld. De beste tijd dit seizoen staat op 43,02 dus dat moet in Londen waarschijnlijk wel een stuk sneller.



Of misschien lukt het Susan Krumins-Kuijken om hoge ogen te gooien. In 2013 en 2015 werd de langeafstandsloper achtste op de 5000 meter. Vorige maand verbeterde ze in Heusden haar persoonlijk record op die afstand, dus misschien kan de 31-jarige Nijmeegse dit toernooi nog een stap richting het podium zetten.



Ook kogelstootster Melissa Boekelman is in topvorm voor de WK. In het Belgische Merksem noteerde ze vorige week een persoonlijk record van 18,36 meter. Dat was liefst 30 centimeter verder dan ze ooit gooide.