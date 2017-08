Wat moet je weten over de PC in Franeker?

Wat betekent PC eigenlijk?

Wie zijn de deelnemers?

Aan de PC doen 16 parturen mee. Een partuur betekent niets anders dan team en de partuurvulling bestaat vooral uit Friezen. In 1916 en 1917 werd de PC overigens gewonnen door Belgen, maar dat was bij hoge uitzondering. Een partuur bestaat bij het kaatsen uit drie spelers. De PC, die als belangrijkste klassieker veel prestigieuzer is dan het NK, bestaat uit knock-outrondes. Verlies je met het partuur een partij, dan mag je direct naar huis. Het drietal dat zich door de 1ste omloop, de 2de omloop, de halve finale en finale weet te slaan, wordt de winnaar van de PC. De beste speler van het winnende partuur krijgt de titel 'Koning van de PC' en krijgt de koningsbal omgehangen.

Hoe win je een wedstrijd?

In de puntentelling lijkt kaatsen nog het meest op tennis. In het tennis loopt het op van 15-30-40-game, bij kaatsen is het 2-4-6-8. Een game wordt een eerst genoemd, een set is in het kaatsen een spel en bestaat uit twee eersten. Het partuur dat als eerste drie spellen, oftewel zes eersten heeft, wint de partij.

Hoe verzamel je punten?

Dit is het meest ingewikkeld aan de sport die waarschijnlijk al in de Middeleeuwen werd gespeeld. Op verschillende manieren kun je punt verdienen. De partij die de opslag heeft, krijgt een punt als de bal in het perk, een vak van 11 bij 5 meter, valt zonder dat de tegenstanders de bal kunnen wegwerken. Dit wordt een 'zitbal' genoemd. Het punt gaat naar de ontvangende partij als de bal vanuit de service buiten het perk terechtkomt, een 'kwaadslag'.



De tweede manier is voor de ontvangende partij als de bal geretourneerd wordt en over de achterlijn geslagen wordt. Dit wordt 'boven' genoemd.



Daarna is er nog de 'kaats'. Dit ontstaat als de ontvangende partij de bal in het spel houdt en de bal stil komt te liggen. Na twee kaatsen wisselen de teams van positie. Het opslagpartuur wordt de perkpartuur en vice versa. De perkpartij kan punten verdienen door de bal verder het veld in te krijgen dan de oorspronkelijke kaats.