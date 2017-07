Waterpolosters Verenigde Staten prolongeren wereldtitel

Atleten Kenia na grondige dopingcheck toegelaten tot WK

19:31 Kenia komt met 49 atleten naar de WK atletiek in Londen. Al die atleten hebben een strenge dopingcontrole ondergaan. ,,De procedures zijn afgerond en we zijn klaar voor vertrek'', aldus voorzitter Jackson Tuwei van de Keniaanse atletiekbond. Boegbeeld van de equipe is David Rudisha, wereld- en olympisch kampioen op de 800 meter.