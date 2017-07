Wéér wereldtitel voor 'Blade Babe' Van Rhijn op 200 meter

Van Rhijn, ook wereldkampioene in 2013 en 2015, had maandag zilver gewonnen op de 100 meter.



Op de 200 meter kwam de Nederlandse, in de stromende regen in Londen, tot een tijd van 26,02 seconden. ,,Het is ongelooflijk om de 200 meter weer te winnen. En het is extra speciaal om dat in het stadion te doen waar ik mijn eerste grote titel won'', aldus Van Rhijn, die in 2012 goud behaalde bij de Paralympische Spelen. ,,Ik had hier graag ook de 100 meter willen winnen, maar dat zat er niet in. Nu moet ik eraan gaan werken om nog snellere tijden te gaan lopen.''



De WK zitten er na vandaag op. De Nederlandse ploeg behaalde één gouden, vijf zilveren en een bronzen medaille.