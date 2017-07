Weertman gaat voor ontbrekende prijs op WK

De zwemmer uit Naarden slaat morgen het eerste onderdeel van de WK, de 5 kilometer, bewust over. ,,Zo'n afstand is een aanslag op je lichaam. Ik wil niet dat dit de 10 kilometer, de belangrijkste afstand in het open water, in de weg zit.'' Weertman laat zich tijdens de tweede week van de WK ook in het 50 meterbad zien. Hij komt daar in actie op de 800 meter vrij, het nummer dat door het IOC op het programma is gezet voor de Spelen van Tokio 2020. ,,Ik wil kijken wat daarop mogelijk is.''