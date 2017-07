Weertman niet naar finale op 800 meter vrij

Heemskerk en Neumann naar halve finale op WK

10:19 Femke Heemskerk en Robin Neumann hebben zich vanochtend geplaatst voor de halve finale van de 200 meter vrij. In de series op de WK in Boedapest zette de 19-jarige Neumann een tijd neer van 1.58,66, wat haar overall de zestiende plaats opleverde, precies genoeg voor een plek in de halve finale.