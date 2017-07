Weertman wereldkampioen open water zwemmen

Tussen de - veelal ongevaarlijke - waterslangen in het vlakke Balatonmeer begon Weertman rustig aan in de buik van het peloton om krachten te besparen voor de finale. De zwemmer uit Naarden kon zijn tactisch plan exact uitvoeren zoals hij met zijn coach Marcel Wouda had bedacht. Bij het ingaan van de laatste ronde van 2,5 kilometer lag hij op de negende plek, op tien seconden van de koploper. Langzaamaan schoof hij op naar voren. In de laatste 700 meter ontstond een kopgroep van zeven man met de toppers Olivier (Fra), Burnell (Eng), Wilimovsky (VS) en Weertman. In de laatste 100 meter zette de olympisch kampioen de turbo aan en troefde nipt Jordan Wilimovsky af. De Amerikaanse titelverdediger eindigde na tienduizend meter zwemmen op één tiende als tweede. De Fransman Marc-Antoine Olivier pakte brons.