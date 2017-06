Wereldbekerzege handboogschutter Schloesser

'Kromo' in beste seizoenstijd naar zege op 100m vrij

24 juni Ranomi Kromowidjojo heeft vandaag bij internationale wedstrijden in Rome de 100 meter vrije slag op haar naam geschreven. De 26-jarige Groningse tikte in de finale als eerste aan in 53,07 seconden en dat is een verbetering van haar beste seizoenstijd op de 100 meter vrije slag. Tien dagen geleden noteerde ze in de B-finale in Barcelona 53,42 seconden.