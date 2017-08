Wereldkampioen Van Niekerk durft troon Bolt aan

Er hing een 23-jarige jongen over de balustrade met een Zuid-Afrikaanse vlag in zijn handen, twee jaar geleden. Hij had goud gewonnen op de wereldkampioenschappen in Peking. Het enige probleem: hij was te moe om te juichen. Na zijn internationale doorbraak op de 400 meter verliet Wayde van Niekerk op een brancard en in een ambulance het stadion. Zijn avond eindigde in het ziekenhuis vanwege uitputtingsverschijnselen. Toen hij - eenmaal hersteld - na het toernooi landde op eigen bodem, stond alleen zijn moeder hem op het vliegveld op te wachten.



Twee jaar later in Londen is alles anders. Hij kan de laatste meters al inhouden en wint met overmacht in een tijd van 43,98 voor Steven Gardiner uit de Bahama's en Abdalelah Haroun uit Qatar. In Zuid-Afrika kan hij niet meer normaal over straat en nog meer dan zijn olympische titel van 2016 in Rio is daar één man verantwoordelijk voor. Usain Bolt. Tot in den treuren werd de sprintlegende gevraagd naar zijn troonopvolger. Lang slalomde de Jamaicaanse superster dan soepel langs de pikante vragen, wetend dat elk helder antwoord een immense druk zou neerleggen bij de atleet die hij zou aanwijzen. Dat is veranderd, volgens hem is Van Niekerk er toe in staat.



,,Hij heeft laten zien dat hij klaar is voor de uitdaging'', zei Bolt deze zomer al. ,,Hij is down to earth, nederig, een geweldige persoon. Als hij zo doorgaat, dan denk ik dat hij de atletiek over gaat nemen.''