Wereldkampioenen beachvolleybal te sterk voor Sinnema en Stubbe

In de eerste set bood Sinnema/Stubbe nog goed tegenstand tegen de olympisch kampioen van Rio en Europees kampioen van 2015 en 2016. De Duitse vrouwen behielden echter een ruime scoremarge en kwamen in de tweede set ook niet meer in de problemen.

De in Letland nog overgebleven beachvolleybalsters Madelein Meppelink en Sophie van Gestel staan later op de middag ook voor een zware klus. Zij treffen het Duitse tweetal Laboureur/Sude, dat als eerste is geplaatst.