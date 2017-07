Wereldrecordhouder Rudisha zegt af voor WK

,,Het is verdrietig en teleurstellend dat ik me moet afmelden voor Londen 2017'', aldus de 28-jarige Keniaan. Rudisha pakte in 2012 in het Olympisch Stadion van Londen olympisch goud op de 800 meter. Hij herhaalde dat vier jaar later in Rio de Janeiro. De Keniaan pakte in 2011 en 2015 ook de wereldtitel op de afstand die hij al jaren regeert.