WK beachvolleybal niet in gevaar voor Brouwer

De blessure die beachvolleyballer Alexander Brouwer eind vorige week bij het majortoernooi in Porec opliep, blijkt mee te vallen. Een MRI-scan wees maandag uit dat er geen serieuze schade is ontstaan in zijn rechterbovenbeen.

Het toernooi deze week in Gstaad komt voor hem nog te vroeg, maar het WK eind juli in Wenen is volgens de volleybalbond niet in gevaar voor Brouwer en zijn vaste teamgenoot Robert Meeuwsen.

Brouwer kwam afgelopen donderdag in Porec in de poulewedstrijd tegen Noorwegen verkeerd terecht en daarbij ging het fout in zijn rechterbovenbeen. Een dag later speelde hij nog wel tegen Polen, maar opnieuw kreeg hij klachten. Voor de achtste finale moesten Brouwer en Meeuwsen zich afmelden.

De kopmannen van Beachvolleybal Team Nederland zullen later deze maand waarschijnlijk wel weer op de World Tour in de Verenigde Staten en Polen uitkomen. Daarna volgt het WK.