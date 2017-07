World Games: brons voor jiujitsuka Van Leeuwen

Russen pakken tweemaal goud

18:51 Evgeni Rilov en Joelia Efimova hebben de Russische zwemploeg twee gouden medailles bij de WK in Boedapest bezorgd. De pas twintigjarige Rilov veroverde de wereldtitel op de 200 meter rugslag. De nummer drie van de Olympische Spelen zegevierde in 1.53,61, voor de Amerikanen Ryan Murphy (zilver in 1.54,21) en Jacob Pebley (brons in 1.55,06). Murphy pakte vorig jaar in Rio de Janeiro de olympische titel.