Zege voor polsstokhoogspringer Vloon in Leverkusen

Kickbokster De Jong wint goud op World Games

27 juli Sarèl de Jong heeft de Nederlandse ploeg een derde medaille bezorgd bij de World Games in het Poolse Wroclaw. Ze won donderdag goud in de klasse tot 65 kilogram. De 21-jarige bokster uit Meedhuizen was in de finale te sterk voor de Servische Teodora Manic.