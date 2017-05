Zeilduo Zegers/Van Veen neemt leiding bij EK

IJshockeybond met kantoor naar Tilburg

15:29 TILBURG - Tilburg is vanaf september 2017 in alle opzichten dé ijshockeystad van Nederland. Vanaf dan zetelen het bondskantoor van IJshockey Nederland en het nationaal trainingscentrum (NTC) in de stad. De bond en het NTC huizen nu nog in het ijssportcentrum van Eindhoven.